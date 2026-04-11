O volante goiano Fernando Reges, de 38 anos, anunciou a aposentadoria dos gramados e recebeu homenagens de alguns clubes pelos quais passou, como o Vila Nova, que revelou o jogador, que também foi homenageado por Sevilla, Porto e Internacional.\nFernando estava sem jogar desde junho de 2025, quando atuava pelo Inter quando rompeu o ligamento cruzado posterior do joelho direito. No mês seguinte, ele preferiu rescindir o contrato com o clube gaúcho para passar por tratamento em Goiânia, perto da família. Na última sexta-feira (10), comunicou a aposentadoria.\n“Símbolo de entrega e garra. Um dos nossos. O futebol despede-se de ti, mas o Polvo fica para sempre na nossa história. Obrigado, Fernando”, escreve o Porto referindo-se ao apelido de Fernando na passagem pelo clube - era chamado de Polvo.\nO Inter publicou nas redes sociais a mensagem: “Fernando Reges anunciou, nesta sexta-feira, sua aposentadoria dos gramados. Liderança vencedora e positiva no vestiário e marcador implacável dono de enorme qualidade técnica dentro de campo, o Polvo conquistou o carinho da torcida e desenvolveu especial identificação com o Inter nos meses em que atuou no Beira-Rio, ao longo dos quais disputou 𝟓𝟒 partidas, marcou 𝟑 gols e conquistou 𝟏 título.”