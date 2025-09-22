O Goiás entra em campo nesta terça-feira (23) para defender a liderança da Série B. Pela 28ª rodada da Série B, o time esmeraldino encara a Ferroviária, a partir das 21h35, na Fonte Luminosa, em noite de estreia do técnico Claudinei Oliveira na equipe do interior paulista.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações e arbitragem)\nNa rodada passada, o Goiás venceu o Paysandu por 1 a 0, na Serrinha, e aproveitou a derrota do Coritiba contra o América-MG, pelo mesmo placar, para reassumir a ponta da tabela de classificação - as equipes alternam a liderança da competição desde a 14ª rodada.\nO time goiano começou a 28ª rodada com 48 pontos e busca manter a 1ª posição para se solidificar cada vez mais na corrida para o acesso à Série A e também na busca pelo título da Segundona.\nVolante do Goiás bate recorde pessoal de maior distância percorrida em um jogo