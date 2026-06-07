Na prova masculina de 5 km, o ganhador foi Robson Alves, com tempo de 17min21s50, com Leandro Lima e Wermeson Freire completando o pódio, em tempos de 18min39s64 e 18min43s58, respectivamente. No naipe feminino, o pódio teve Fernanda Barcelos (19min57s90), Neuriele Souza (21min26s47) e Mônica Nogueira (21min27s76).\n“O percurso foi desafiador, bem puxadinho, mas isso é gratificante porque desafia a gente, para a cada dia sermos melhores. Foi um prazer ser campeã em 2026. Na verdade, eu sou bicampeã, porque no ano passado eu ganhei e neste ano, novamente. Amo o esporte, vivo o esporte, e cada dia que praticamos atividade física é um passo a mais rumo à qualidade de vida”, disse a educadora física Fernanda Barcelos, de 45 anos, ao POPULAR.\nJá nos 10 km, o pódio masculino foi formado por José Júnior (35min36s44), Rubens Freitas (37min39s08) e David Diniz (38min20s84). No feminino, o pódio teve Dannyella Franco (42min57s76), Thaiz Adorno (44min07s57) e Vitória Mariano (47min09s33).