A Federação Goiana de Futebol (FGF) anunciou, na tarde desta quinta-feira (13), que o Conselho Técnico do Campeonato Goiano 2026 será realizado na próxima terça-feira (18), às 14h30, no Castro 's Park Hotel, em Goiânia. A próxima será a 83ª edição do torneio.
O encontro definirá o formato e o calendário do Goianão 2026, que deverá passar por mudanças para se adequar ao novo calendário da CBF, que reduziu os Estaduais para 11 datas.
O formato anterior, utilizado até este ano, contava com 17 datas, sendo 11 na 1ª fase e seis no mata-mata, com quartas, semis e finais. Será necessário reduzir seis datas para a adequação.
O evento reunirá a diretoria da FGF e representantes dos 12 clubes participantes, além de autoridades e membros da imprensa esportiva.