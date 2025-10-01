Após a divulgação do novo calendário da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para 2026, o presidente da Federação Goiana de Futebol (FGF), Ronei Freitas, confirmou que o Campeonato Goiano passará por mudanças no formato a partir do ano que vem.\n“Do jeito que estava, não tinha como ficar. Tínhamos de fazer alguma mudança, entendo que isso é bastante positivo, o calendário precisava de alterações. Nós participamos ativamente (da reunião) com o pessoal (da CBF), principalmente quando envolvia situações da nossa região. Vamos ter de nos adequar. Teremos de mudar, até porque estávamos fazendo uma competição com 17 datas”, disse Ronei Freitas ao POPULAR.\nDe acordo com o novo calendário da CBF, todos os Estaduais precisam ter um limite de 11 datas. O presidente da FGF comentou que a temporada estava muito “estrangulada” pela quantidade de jogos, principalmente quanto aos times grandes, e afirmou que é necessário “sacrificar” de um lado para melhorar como um todo o futebol nacional.