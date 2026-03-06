O presidente da Federação Goiana de Futebol (FGF), Ronei Freitas, declarou que a escolha por árbitros de fora do estado nas finais do Campeonato Goiano foi feita por causa das polêmicas que aconteceram durante a competição, e também para resguardar os profissionais goianos. Além disso, cogitou o paulista Raphael Claus no segundo jogo.\n“Sempre quisemos uma competição com lisura, transparência, para que possamos ter tranquilidade. Não que a gente não confie nos nossos profissionais, pelo contrário, tanto é que foi uma decisão difícil de ser tomada. Mas pensando nessa tranquilidade, até para resguardar os nossos árbitros, é que tomamos a decisão de trazer em todos os dois jogos equipes de fora, ressaltando que a única condição é de que todos os profissionais sejam da Fifa, com exceção de quarto e quinto árbitros”, disse.