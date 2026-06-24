A eleição para a presidência da Federação Goiana de Futebol (FGF), para o quadriênio 2027 a 2030, está em andamento. O prazo para inscrição de chapas para a sucessão do atual presidente, Ronei Freitas, termina no início da noite desta sexta-feira (26), às 18 horas. O pleito está agendado para a quarta-feira seguinte (dia 1º de julho), às 10h30, no auditório do Castro ‘s Hotel.\nNo processo eleitoral da entidade, os cargos em disputa são: presidência, primeiro e segundo vices, três membros efetivos do Conselho Fiscal e três suplentes do Conselho Fiscal. Há 72 entidades (clubes amadores e profissionais e ligas amadoras) em condições de votar na eleição.\nPara o registro de chapa, o candidato precisa ter o apoio de oito integrantes do colégio eleitoral, ou seja, que atendam às condições de voto - cinco deles precisam ser dirigentes de clubes das três divisões de futebol profissional em Goiás, conforme o estatuto da entidade.