A Fifa abre nesta quinta-feira (11), a partir das 13h (de Brasília), uma nova fase da venda de ingressos para a Copa do Mundo de 2026.
COMO FUNCIONARÁ
Essa nova fase permitirá aos torcedores comprar ingressos para os jogos das suas respectivas seleções. Antes, sem o sorteio da fase de grupos, era possível comprar, mas sem saber os jogos que aconteceriam. Segundo a Fifa, cerca de 2 milhões de entradas já foram comercializadas.
Os ingressos disponibilizados são os que a Fifa destina às federações e associações participantes da Copa do Mundo. Eles representam 8% da capacidade dos estádios onde os jogos destas seleções vão ocorrer. Aqueles que conseguirem comprar, ficarão alocados atrás de um dos gols.
A cota da CBF será vendida com exclusividade pela Fifa. O prazo de solicitação de ingressos vai até o dia 13 de janeiro, às 13h (de Brasília). Não há "ordem de chegada". Quem se inscrever no último dia terá a mesma chance daquele que se candidatou primeiro.