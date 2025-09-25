A Fifa divulgou nesta quinta-feira (25) os nomes e as imagens das mascotes da Copa do Mundo de 2026. Sediada conjuntamente por Estados Unidos, Canadá e México, a competição terá três mascotes diferentes, representados por animais típicos de cada um dos países.\nOs Estados Unidos serão representados pela águia batizada de Clutch, enquanto o Canadá terá como mascote o alce Maple. Já o México terá como mascote a onça-pintada Zayu.\n"As três mascotes são fundamentais para a atmosfera incrível e divertida que estamos criando para este torneio revolucionário", declarou o presidente da Fifa, Gianni Infantino.\nLeia também\n+Vila Nova demite técnico Paulo Turra após novo tropeço na Série B\nO dirigente acrescentou que as mascotes serão personagens de um jogo de videogame, que será lançado pela entidade em 2026.