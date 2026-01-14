A Fifa (Federação Internacional de Futebol) definiu nesta quarta-feira (14) a base de cada seleção durante a Copa do Mundo de 2026. A equipe brasileira, conforme preferência indicada pela comissão técnica da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), vai se hospedar e treinar em Nova Jersey.\nApós visitar diferentes instalações indicadas pela Fifa, o Brasil escolheu o Columbia Park Training Facility, do RB New York, como seu campo de treinamentos. O local passa atualmente por obras de ampliação e modernização. A hospedagem da delegação será no The Ridge, em Basking Ridge.\nCom gols nos acréscimos, Goiatuba e Jataiense empatam na abertura da 2ª rodada\nA equipe de Carlo Ancelotti iniciará sua campanha no dia 13 de junho, um sábado, às 19h (de Brasília) no MetLife Stadium, contra Marrocos. O estádio fica na cidade de East Rutherford, na área metropolitana de Nova York e Nova Jersey e será também o palco da grande final, agendada para 19 de julho.