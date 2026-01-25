A Fifa (Federação Internacional de Futebol) lançou neste domingo (25) a identidade visual da Copa do Mundo feminina, que será disputada no Brasil em 2027. A entidade também abriu um cadastro para interessados por ingressos para a competição.\nA cerimônia foi marcada por promessas de valorização da modalidade e otimismo com o processo de renovação da seleção brasileira, que nunca venceu um Mundial feminino - a melhor colocação foi o vice-campeonato na China, em 2007.\n"A atmosfera de uma Copa do Mundo em casa tende a nos favorecer", afirmou o técnico do time nacional, Arthur Elias, em entrevista antes do evento deste domingo.\nElias disse que o país hoje tem uma nova geração de jogadoras muito competitivas e que teve em 2025 seu ano mais consistente. "Coletivamente, a gente está sem dúvida em um dos melhores momentos da seleção".