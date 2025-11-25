A Fifa definiu que a Copa do Mundo de 2026 terá "super cabeças de chave", mas nenhum deles será o Brasil. O UOL explica a nova regra do sorteio.\nAs quatro melhores seleções do ranking da Fifa serão super cabeças de chave na Copa. São elas: Espanha (1ª), Argentina (2ª), França (3ª) e Inglaterra (4ª).\nElas serão colocadas em lados opostos da chave. A ideia da Fifa é evitar que as quatro melhores seleções do mundo se enfrentem antes da semifinal caso vençam seus grupos, assim como acontece no tênis, por exemplo, onde os melhores atletas participantes de um torneio são sorteados em pontas opostas do chaveamento com o propósito de evitar o confronto entre eles nas primeiras fases.\nLeia também\n+Três jogadores deixam o Vila Nova, e capitão renova por mais uma temporada\nNeste cenário, um confronto entre Espanha e Argentina, as duas melhores seleções, só aconteceria na final. Só a classificação de uma delas em segundo ou terceiro em seu grupo evitaria esse caminho.