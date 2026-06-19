Figurinhas de craques do futebol, como o argentino Lionel Messi e o português Cristiano Ronaldo, podem custar centenas de reais em bancas especializadas. Nas redes sociais há anúncios de cards especiais avulsos por valores como R$ 200, R$ 500 e R$ 2.000, segundo consulta da reportagem.\nO envelope com sete unidades, produzidas pela marca Panini, custa R$ 7, ou seja, cada uma sairia em média por R$ 1. Mas há um mercado paralelo que busca faturar com quem quer completar o álbum da Copa do Mundo e escolher exatamente quais figurinhas levar.\nAs figurinhas extras, chamadas de Legend, são produzidas em menor quantidade pela Panini, o que pressiona os preços. Messi e Cristiano Ronaldo são os mais cotados entre as comuns e as Legend, mas o colecionador também pode gastar mais de R$ 100 por imagens de craques como Kylian Mbappé (França), Luka Modric (Croácia) e Erling Haaland (Noruega).