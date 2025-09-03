O recém-contratado volante Enzo, filho de Fernandão, falou que sente muito orgulho ao defender o Vila Nova e afirmou que o Tigre será a maior oportunidade de sua carreira até o momento. Inicialmente, ele chegaria à equipe apenas no ano que vem, mas teve sua vinda antecipada por causa da eliminação da Aparecidense na Série D.\n“Acredito que é bom eu chegar antes, tem mais tempo para eu me adaptar, conhecer todo mundo para no decorrer do meu contrato estar habituado a tudo. Fui muito bem recebido aqui e as expectativas são as melhores possíveis. Estamos em busca desse acesso, é o sonho de todo mundo, do grupo inteiro, e vamos batalhar bastante para conseguir esse objetivo no final do ano”, disse Enzo.\nO meio-campista chega para disputar posição em um setor que tem Ralf, João Vieira, Arilson (atualmente lesionado), Nathan Melo, Miticov, Igor Henrique, Jean Mota (que neste momento tem futuro indefinido no clube), Dodô e Bruno Xavier.