O volante Enzo celebrou o primeiro gol marcado pelo Vila Nova. Filho do ex-atacante Fernandão, o jogador de 22 anos comentou que assistir vídeos do pai ajudou a melhorar o aspecto ofensivo. O meio-campista fez o terceiro gol da vitória colorada por 4 a 1 sobre a Jataiense, no último domingo (8).\n“Espero que ele (Fernandão) esteja feliz, é por isso que a gente trabalha todos os dias, eu me inspiro bastante nele e espero que ele esteja orgulhoso. Era uma especialidade dele (gols de cabeça). Ele não me pressionava muito em relação ao futebol, mas, com certeza, ver os vídeos dele me ajudou bastante”, comentou o volante Enzo.\nApesar de atuar no meio-campo, Enzo começou a jogar futebol como centroavante. Ele atuou na função até os 20 anos. “Eu tinha o costume de trabalhar as jogadas de cabeça. Desde pequeno, no Inter, a gente trabalha isso e, com certeza, isso me ajudou bastante”, completou.