Filho de Oscar Schmidt, lenda do basquete brasileiro que morreu nesta sexta-feira (17), aos 68 anos, Felipe Schmidt publicou um texto emocionado nas redes sociais em homenagem ao pai.\n"Hoje o mundo perde um ídolo, e eu perco meu pai. Hoje não está sendo um dia fácil", escreveu Felipe, que chegou a atuar profissionalmente ao lado do pai no Flamengo, em 2002.\nOscar também é pai de Stephanie, frutos do casamento com a esposa Cristina.\n"Quando as pessoas diziam que a dor de perder um pai ou uma mãe é inexplicável, elas tinham razão. Um vazio se cria dentro de você, você fica sem chão, e parece que um pedaço de você foi arrancado", escreveu o corredor e diretor criativo em sua conta no Instagram.\n-webstories filho oscar (1.3399912)\nNo texto, ele pede respeito à família "neste momento duro e que nos deixem viver o nosso luto."