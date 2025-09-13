O técnico Filipe Luís recusou uma proposta do Fenerbahçe, da Turquia, para seguir em seu projeto no comando do Flamengo.\nO UOL apurou que o clube turco procurou o Rubro-Negro e demonstrou interesse no treinador. Filipe Luís, porém, apesar de não negar o desejo de um dia trabalhar na Europa, não quis abrir tratativas pois entende que seu trabalho no Flamengo ainda está em curso.\nO Fenerbahçe, inclusive, sinalizou uma compensação financeira ao Fla, mas como nem o técnico e nem o clube estavam dispostos a encerrar o atual projeto, as conversas não avançaram.\nLeia também\n+ Goiano Feminino começa com rivais entre os favoritos, estreantes e busca de projeção\nO Flamengo apresentou, anteriormente, uma proposta de renovação a Filipe Luís. A sugestão de contrato era até o fim de 2026, renovável por mais um ano, além de um reajuste salarial. O treinador, por sua vez, ficou de enviar uma contraproposta.