O título conquistado pelo Flamengo na vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, neste sábado (29), em Lima, tornou Filipe Luís apenas o nono nome a conseguir ser campeão da Libertadores como técnico e jogador.\nFilipe Luís foi campeão da Libertadores como jogador em 2019 e 2022. Ele foi titular nas vitórias sobre River Plate e Athletico, respectivamente.\nA primeira taça como técnico veio logo na segunda edição com ele já na função. No ano passado, ele assumiu no decorrer da Libertadores, após a demissão de Tite.\nFilipe Luís é apenas o segundo técnico brasileiro a conseguir o feito. Antes dele, Renato Gaúcho atingiu a marca, sendo campeão como jogador em 1983 e como técnico em 2017, ambas pelo Grêmio.\nO técnico do Flamengo é quem conseguiu conquistar a Libertadores como técnico e jogador em um menor intervalo de tempo. Ele levou três anos entre seu último título como atleta e o primeiro como comandante.