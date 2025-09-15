Emerson Royal marcou um dos gols na vitória do Flamengo por 2 a 0 contra o Juventude, e o estilo de jogo da equipe pode o reaproximar da seleção brasileira, segundo o técnico Filipe Luís.\nO técnico do Flamengo lembrou da partida da seleção brasileira contra o Chile na última data Fifa e comparou ao estilo tático utilizado por ele no comando do rubro-negro.\nA seleção brasileira venceu o Chile por 3 a 0 atuando no 4-2-3-1, mesmo sistema utilizado por Filipe Luís na equipe carioca -que já soma invencibilidade de nove partidas, com sete vitórias e dois empates.\n"Eu falei com o Emerson. A forma que o Flamengo joga hoje é praticamente idêntica à que a seleção brasileira jogou no primeiro jogo contra o Chile, mas é melhor do que isso para ele poder entender o modelo, entender o conceito e que isso vai potencializar muito ainda as características que ele tem. Eu não tenho dúvida que vai voltar a ficar no radar da seleção", disse Filipe Luís.