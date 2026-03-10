O volante Filipe Machado quer o Goiás focado contra o Fluminense/PI no jogo único pela 3ª fase da Copa do Brasil. O jogador, que tem ganhado espaço no time esmeraldino, entende que o clube goiano precisa impor seu ritmo para não ser surpreendido diante da equipe tricolor.\n“Nós (jogadores) e o pessoal da comissão conversamos que vitória e derrota não duram 24 horas. Nós vencemos um jogo importante no primeiro jogo da final (do Goianão), fora de casa, e tivemos uma ótima apresentação, mas no outro dia virou a chave para a Copa do Brasil. Se a gente não entrar focado e impor o ritmo, podemos nos complicar. É focar no jogo de amanhã (quarta). Não é uma partida importante só para os jogadores, mas financeiramente para o clube”, comentou Filipe Machado.\nCom a ausência de Lucas Rodrigues, que se recupera de uma entorse no tornozelo, Filipe Machado ganhou espaço nas últimas escalações do Goiás no Goianão e agora deve ser titular pela primeira vez na Copa do Brasil.