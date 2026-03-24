A Federação Internacional de Motociclismo (FIM) divulgou, nesta terça-feira (24), um comunicado em que explica os dois principais problemas da pista do autódromo de Goiânia durante a MotoGP - buraco na reta e pedaços soltos de asfalto - e que "serão corrigidos antes do retorno da MotoGP na próxima temporada".\nA FIM justificou o buraco que se abriu na reta principal do autódromo, no sábado (21), com o "colapso de um antigo sistema de esgoto não documentado sob a superfície". Segundo a entidade, "o problema felizmente estava fora da linha de corrida". A FIM comemorou a solução imediata do buraco e a retomada da programação naquele dia.\nJá no domingo (22), a FIM justificou o problema de pedaços soltos do asfalto com a alta temperatura do circuito e as atividades de pista. "A degradação localizada do asfalto causada pelo calor intenso e pela intensa atividade na pista tornou-se aparente após o término do Grande Prêmio de Moto2", comunicou, referindo-se à corrida anterior à principal.