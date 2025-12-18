O processo de homologação do Autódromo de Goiânia será concluído apenas em 2026 após a Federação Internacional de Motociclismo (FIM), uma comissão médica e a Dorna Sports terem solicitado adequações ao Governo de Goiás na reforma do equipamento esportivo que será o palco da MotoGP no Brasil a partir do ano que vem.\nVistorias foram feitas no autódromo, em novembro, e adequações foram solicitadas posteriormente. A informação foi divulgada primeiro pelo Grande Prêmio e confirmada pelo POPULAR.\nAs obras no autódromo estão sendo feitas pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra). A agência já iniciou as adequações solicitadas por FIM, uma comissão médica e a Dorna Sports. A Federação Internacional do Automóvel (FIA), que também participou da vistoria em novembro, não fez nenhum pedido de adequação.