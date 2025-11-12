A Conmebol anunciou nesta quarta-feira (12) que as finais das Copas Libertadores e Sul-Americana contarão com impedimento semiautomático.\nA tecnologia estará nas decisões de título pelo segundo ano consecutivo. Ela também foi utilizada na final da Recopa Sul-Americana.\nLeia também\n+Goiás contrata atacante do Anápolis, primeiro reforço do clube para 2026\nTambém será utilizada a checagem da linha do gol. Ambos os sistemas serão produzidos de forma integral pela Conmebol.\nSerão instaladas 24 câmeras especializadas ao redor dos estádios. O sistema utiliza um rastreamento óptico automatizado que registra em tempo real a posição de cada jogador e da bola.\nAS DATAS E HORÁRIOS DAS FINAIS\nSul-Americana\n22/11, às 17h (de Brasília) - Lanús x Atlético-MG\nLibertadores\n29/11, às 18h (de Brasília) - Palmeiras x Flamengo