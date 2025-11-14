O atacante Flaco López já está no avião a caminho de São Paulo após amistoso com a seleção argentina em Angola, e será um reforço para o Palmeiras no clássico contra o Santos neste sábado (15).\nO UOL apurou que Flaco López embarcou cerca de uma hora após a partida, e a expectativa é que se junte ao elenco na manhã deste sábado. Nesta sexta-feira, a Argentina venceu Angola por 2 a 0, no estádio 11 de Novembro, em Luanda.\nLeia também\n+CRB x Vila Nova: onde assistir, horário e escalações\nFlaco López começou no banco de reservas e só atuou por 10 minutos. Ele entrou no lugar de Lautaro Martínez aos 40 minutos do 2º tempo e jogou os cinco minutos de tempo normal, mais os acréscimos.\nA pouca minutagem de Flaco anima o Palmeiras, pois aumenta a chance de ele estar em campo no clássico. O clube evitou garantir a presença do argentino na partida por conta de um possível desgaste.