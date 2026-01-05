O canoísta Isaquias Queiroz está fora do Flamengo. A decisão partiu da diretoria do clube, que optou por descontinuar a modalidade no planejamento para este ano.\n"Dentro de uma avaliação estratégica alinhada às premissas que norteiam o esporte olímpico do Flamengo, o clube encerra sua participação na modalidade canoagem. A decisão está em consonância com a filosofia rubro-negra de aliar excelência competitiva ao investimento contínuo na formação, no desenvolvimento de atletas e no fortalecimento das modalidades a partir de estruturas permanentes", Trecho da nota oficial do Flamengo\nVila Nova contrata goleiro do Guarani e ganha nova opção após saída de Halls\nMedalhista nas últimas três edições dos Jogos Olímpicos Rio-2016, Tóquio-2020 e Paris-2024 ele tinha o apoio do Rubro-Negro nas competições nacionais. O contrato havia sido renovado em março para o ciclo até Los Angeles-2028.