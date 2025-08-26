Líder isolado, melhor ataque, melhor defesa e com o recorde quebrado de maior goleada da história do Campeonato Brasileiro nos pontos corridos. Com tantos motivos para sorrir, é difícil conter a euforia do torcedor do Flamengo, mas é justamente isso que o clube tenta fazer após o 8 a 0 sobre o Vitória.\nLeia também\n+Vagner Mancini descarta sair do Goiás após sondagem do Vitória\nEXEMPLOS RECENTES PARA ADOTAR A CAUTELA\nFilipe Luís e sua comissão técnica têm exemplos recentes de como os bons resultados podem deixar o torcedor rubro-negro "mal acostumado" e com uma exigência acima do tom. Na vitória por 1 a 0 sobre o Internacional, por exemplo, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, uma boa parte da torcida vaiou o time após o apito final mesmo com o resultado positivo.\nA situação, aliada às críticas de uma possível queda de rendimento nos segundos tempos, incomodou internamente.