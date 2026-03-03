O Flamengo anunciou no início da madrugada desta terça-feira (3) a demissão do técnico Filipe Luís, que havia renovado o contrato com o clube no final de 2027.\n"O Clube de Regatas do Flamengo informa que, a partir desta terça-feira (3), Filipe Luís não seguirá no comando técnico da equipe profissional", diz nota divulgada pelo clube.\nTambém deixam o Flamengo o auxiliar técnico Ivan Palanco e o preparador físico Diogo Linhares.\n"O Flamengo agradece ao ex-atleta e técnico Filipe Luís por tudo o que foi conquistado e compartilhado nesta jornada. O clube deseja sucesso e muita sorte na continuidade de sua trajetória profissional", completa a nota.\nA saída foi anunciada horas depois de a equipe vencer o Madureira por 8 a 0 na semifinal do Campeonato Carioca.\nApesar da goleada, o Flamengo vive uma crise com os torcedores após um início de temporada com a perda dos títulos da Supercopa do Brasil para o Corinthians e da Recopa Sul-Americana para o Lanús, da Argentina.