O Flamengo já vislumbra os próximos passos para ir à frente com o projeto da construção do estádio próprio e terá uma "poupança prévia" para a construção, nas palavras do presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap.\nNa última semana, o clube obteve a posse do terreno do antigo Gasômetro, após reunião o Conselho Curador do FGTS manifestar parecer favorável ao Termo de Conciliação relativo ao reequilíbrio econômico-financeiro da desapropriação da área.\nO tema foi abordado pelo mandatário em reunião com conselheiros.\n"Vamos criar uma poupança prévia para que na hora certa decida se faz e como fazer o estádio. O próximo passo é a saída da Naturgy do terreno, ela pode sair em até quatro anos. A gente espera que seja o mais rápido possível. Só podemos fazer uma descontaminação mais profunda (do terreno) quando eles saírem", disse Bap.