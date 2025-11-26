O Brasileirão não teve campeão definido. Mas o Flamengo empatou com o Atlético-MG por 1 a 1, na Arena MRV, em Belo Horizonte, e está a um passo do título.\nO gol do Galo foi de Bernard. Bruno Henrique, nos acréscimos, empatou para o Flamengo.\nCom o empate, a vantagem rubro-negra sobre o Palmeiras saltou para cinco pontos. É que o time paulista perdeu para o Grêmio em Porto Alegre.\nO Flamengo que até poupou titulares, mas recorreu aos principais jogadores no segundo tempo. O lamento, no geral, foi pelo número de chances perdidas.\nNa próxima rodada, o Flamengo recebe o Ceará, no Maracanã, quarta-feira, às 21h30, e tem nova chance de confirmar o título. Se vencer, nem precisa pensar no jogo do Palmeiras.\nMas antes, a agenda do Fla tem a final da Libertadores, sábado, contra o próprio Palmeiras, às 18h (de Brasília).