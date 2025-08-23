O Flamengo chegou a tomar a virada do Barcelona nos acréscimos do 2º tempo, mas conseguiu um gol heroico com Iago no último lance, levou a final do Mundial sub-20 para os pênaltis após 2 a 2 e, diante de um Maracanã pulsante, sagrou-se bicampeão do torneio de maneira épica.\nLéo Nannetti, goleiro rubro-negro de 18 anos, foi o herói da final. Ele fechou a meta em meio à pressão espanhola no 2º tempo e, mesmo vazado no fim, defendeu dois chutes nas cobranças de pênalti. Matheus Gonçalves, por outro lado, desperdiçou a única penalidade carioca.\nO resultado consagra o 2º título consecutivo do sub-20 do Flamengo no Mundial - no ano passado, os garotos do Ninho venceram o Olympiacos. Benfica e Boca Juniors são os outros campeões do torneio, iniciado em 2022.\nLorran, do Flamengo, e Virgili, do Barcelona, ensaiavam protagonismo com um gol cada no tempo regulamentar. Os dois meia-atacantes são os destaques de suas equipes e, inspirados, atormentaram a vida dos adversários e não se esconderam durante os 90 minutos.