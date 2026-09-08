O Flamengo está entre os indicados a 'Clube do Ano' na Bola de Ouro, premiação organizada pela revista francesa France Football que elege os melhores da última temporada. Vozinha concorre a melhor goleiro, e Lorena disputa na categoria feminina.\nO Rubro-Negro concorre, na categoria masculina, com Arsenal, Bayern de Munique, Bodo/Glimt e PSG. A Bola de Ouro anuncia nesta terça-feira (8) os indicados em cada categoria.\nOs indicados a melhor técnico de time masculino: Mikel Arteta (Arsenal), Luis de la Fuente (seleção espanhola), Unai Emery (Aston Villa), Vincent Kompany (Bayern), Luis Enrique (PSG)\nLorena, da seleção brasileira, está entre as indicadas a melhor goleira. Ela atualmente defende o Kansas City Current, nos EUA.\nJá Vozinha, de Cabo Verde, concorre a melhor goleiro. Ele disputa com outros nove arqueiros, como Courtois, Dibu Martínez, e o campeão mundial Unai Simón.