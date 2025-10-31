A virada épica do Palmeiras sobre a LDU na última quinta-feira (30), com 4 a 3 no agregado, embalou a quinta decisão 100% brasileira nas últimas seis edições da competição continental. No dia anterior, na quarta-feira (29), o Flamengo avançara ao empatar sem gols com o Racing, na Argentina, depois de vencer a ida, no Rio, por 1 a 0.\nDesde 2020, o futebol brasileiro não tem dado chances aos demais na Libertadores. A decisão só não teve dois clubes brasileiros em 2023, quando o Boca Juniors se colocou como intruso, mas acabou perdendo por 2 a 1 para o Fluminense, no Maracanã.\nFlamengo e Palmeiras, protagonistas em 2025, estiveram em três finais. Santos, Athletico-PR, Botafogo e Atlético-MG, além do Fluminense acumulam uma aparição cada.\nA dupla com maior número de finais ainda se enfrentou na decisão de 2021, e deu Palmeiras. Em final no Centenário de Montevidéu, o Palmeiras venceu o Flamengo por 2 a 1, com gol de Deyverson na prorrogação.