Flamengo e Palmeiras apareceram entre os cinco melhores clubes do mundo nos últimos cinco anos em levantamento da Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS).\nO Flamengo ocupa a terceira colocação, atrás do líder Real Madrid e do vice Manchester City. A IFFHS não detalhou os critérios para classificação dos clubes, avaliados entre janeiro de 2021 e dezembro de 2025.\nRafael Lacerda ressalta empate e vaga na decisão do Estadual. "Não vi ninguém cravando o Atlético-GO na final"\nJá o Palmeiras fecha o top-5, que ainda conta com o quarto colocado PSG. Bayern de Munique, Inter de Milão, Chelsea, Barcelona e Liverpool completam o top-10.\nOutros cinco brasileiros integram o top-50: Atlético-MG (14º), Fluminense (18º), São Paulo (25º), Corinthians (38º) e Internacional (40º). O Botafogo é o 52º.