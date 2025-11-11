Palmeiras e Flamengo rivalizam pelo título da Copa Libertadores e do Brasileiro, mas compartilham da mesma dor nos jogos atrasados que serão disputados neste sábado: o número de desfalques por causa da Data Fifa.\nAs equipes somadas têm um total de 16 baixas —sem contar os atletas no departamento médico.\nLeia também\n+Atlético-GO quer base competitiva para temporada 2026\nPALMEIRAS JÁ TRABALHAVA COM 7 BAIXAS, MAS VIU NÚMERO SUBIR PARA 9\nO Palmeiras terá 9 baixas para enfrentar o Santos, no sábado, às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro, válida pela 13ª rodada do Brasileirão (jogo atrasado).\nPiquerez, Emiliano Martínez e Facundo Torres (Uruguai), Gustavo Gómez e Sosa (Paraguai), Flaco López (Argentina) e Vitor Roque (Brasil) são os nomes que estarão com suas seleções na Data Fifa.\nAndreas Pereira levou o terceiro cartão amarelo na derrota para o Mirassol e cumpre suspensão. Allan foi punido pelo STJD com dois jogos e também está fora do clássico —ele já cumpriu um jogo, mas tem que pagar o segundo contra o Peixe.