Flamengo e Vasco empataram por 1 a 1 no clássico deste domingo (21), no Maracanã, pela 24ª rodada do Brasileiro. Carrascal até fez seu primeiro gol pelo Flamengo, mas Rayan igualou para o Vasco.\nO resultado acontece em um jogo no qual o Flamengo optou por não usar força máxima desde o início e preservou titulares pensando na Libertadores.\nCom isso, o Flamengo chegou a 51 pontos, ainda líder o Brasileiro, com um jogo a mais do que o Palmeiras. Como a distância para o time paulista é de dois pontos, o Palmeiras pode passar o Flamengo se vencer o jogo que tem atrasado. Ainda neste domingo (21), o Flamengo pode ver ainda o Cruzeiro se aproximar e ficar um ponto atrás, mas com um jogo a mais.\nJá o Vasco segue pressionado, lutando contra o rebaixamento, agora com 24 pontos, dois a mais que o Vitória - primeiro time no Z4.