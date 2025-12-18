O Flamengo terminou sua jornada em 2025 com derrota para o PSG, nos pênaltis, na final da Copa Intercontinental. Mesmo com o revés, o Flamengo chegou a valores muito expressivos em premiações na temporada. São mais de R$ 400 milhões.\nNeste ano, o Flamengo conquistou quatro títulos: o Campeonato Carioca, a Supercopa do Brasil, a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro.\nGoiás negocia a contratação do zagueiro Luisão, do Santos\nA Fifa também entregou troféus para as conquistas na Copa Intercontinental, como o Dérbi das Américas e a Copa Challenger. No Mundial, o Flamengo embolsou R$ 21,6 milhões.\nDentre as outras competições citadas, apenas o Estadual não rendeu premiações. O Campeonato Carioca paga apenas os direitos de transmissão entre os clubes.\nNa Copa do Brasil, única eliminação precoce de 2025, o Flamengo faturou pouco. O clube carioca esteve na final das últimas três edições, mas caiu nas oitavas de final na atual, para o Atlético-MG. Por isso, ganhou apenas R$ 5,9 milhões.