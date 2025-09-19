Com direito a um gol-relâmpago de Pedro, aos 15 segundos, e outro de Varela, aos oito minutos, o Flamengo teve tudo para levar uma grande vantagem para a Argentina, mas o Estudiantes descontou no fim com Carrillo: 2 a 1 no Maracanã, nesta quinta-feira (18), e o duelo segue em aberto nas quartas de final da Copa Libertadores.\nCom o resultado, o Rubro-Negro tem a vantagem do empate na volta, em La Plata (Argentina), no próximo dia 25, para ficar com a vaga nas semifinais.\nO gol de Pedro aos 15 segundos da etapa inicial foi o mais rápido da história do Flamengo na Libertadores e o nono no geral. O primeiro é do peruano Félix Suarez, do Alianza Lima (Peru), em 1976, aos seis segundos.\nOutra marca histórica - Pedro também chegou ao seu 150º gol pelo Flamengo.\nO árbitro colombiano Andres Rojas expulsou Plata com dois amarelos (o segundo pra lá de polêmico) no segundo tempo. Com um jogador a mais, o Estudiantes descontou nos minutos finais.