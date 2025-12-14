O Flamengo venceu o Pyramids, do Egito, por 2 a 0, neste sábado (13), e se garantiu na final da Copa Intercontinental, contra o PSG, na próxima quarta-feira (17). Com a classificação, o Rubro-Negro já tem garantido, ao menos, R$ 21,6 milhões com premiações da competição.\nCaso o Flamengo vença os franceses e seja campeão mundial, embolsará US$ 5 milhões (cerca de R$ 27,1 milhões). Os prêmios não são acumulativos, e, sim, de acordo com a fase em que sai.\nSe fosse eliminado para os egípcios, por exemplo, teria recebido US$ 2 milhões (cerca de R$ 10,9 milhões) pela participação.\nVeja a premiação\n- Campeão: US$ 5 milhões (R$ 27,1 milhões)\n- Vice-campeão: US$ 4 milhões (R$ 21,6 milhões)\n- Vice da Challenger Cup: US$ 2 milhões (R$ 10,9 milhões)\n- Vice no Derby das Américas: US$ 1 milhão (R$ 5,4 milhões)