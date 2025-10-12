Os valores dos ingressos divulgados pelo Flamengo para a semifinal da Libertadores, contra o Racing (ARG), no próximo dia 22, no Maracanã, têm gerado reclamações dos torcedores. O preço cheio mais barato é de R$ 350 e o mais caro R$ 2 mil, mas assim como aconteceu em outras ocasiões da temporada em que houve protestos, a diretoria segue convicta de que tomou a melhor decisão.\nO presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista justificou os preços classificando as semifinais da Libertadores como a "final comercial" da competição. Isso porque, segundo ele, toda a renda da decisão - que ocorre em jogo único - fica para a Conmebol. Este ano ela será novamente em Lima, no Peru, dia 29 de novembro.\n"O preço dos ingressos depende do momento e das circunstâncias. O primeiro jogo do campeonato vai ser sempre o mais barato. Na Libertadores, o último jogo é todo da Conmebol. Então, a final, do ponto de vista comercial, é a semifinal."