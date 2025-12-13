No dia em que se completam exatamente 44 anos do único título mundial do clube, conquistado em 13 de dezembro de 1981, o Flamengo avançou neste sábado (13) à final da Copa Intercontinental e terá nova oportunidade de buscar o bicampeonato.\nEm tarde inspirada de Arrascaeta como garçom e de Léo Pereira e Danilo em dia de artilheiros, o time brasileiro venceu o Pyramids, do Egito, por 2 a 0.\nOs dois zagueiros marcaram de cabeça após cobranças de falta do meia uruguaio. Léo Pereira abriu o placar aos 23 minutos do primeiro tempo, e Danilo ampliou logo aos 6 minutos da etapa final.\nCom a classificação, o Flamengo terá pela frente o aguardado duelo contra o PSG, na próxima quarta-feira (17), às 14h (de Brasília), no estádio Ahmad Bin Ali, em Al Rayyan, no Qatar - o mesmo palco da vitória sobre o time egípcio, diante de um público reduzido: 8.368 pessoas, número ligeiramente superior aos cerca de 7.100 torcedores que acompanharam o triunfo sobre o Cruz Azul, nas quartas de final.