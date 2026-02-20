O Lanús venceu o Flamengo no jogo de ida da Recopa, por 1 a 0, no estádio La Fortaleza, em Buenos Aires.\nO resultado obriga o Flamengo a dar o troco no Maracanã, com dois gols de diferença, para ficar com o título sem precisar dos pênaltis.\nO gol do time argentino foi do centroavante Castillo - que chegou a comemorar outras duas vezes, mas teve dois gols anulados antes de balançar as redes para valer.\nO time de Filipe Luís teve dificuldade de criar chances de gol, sobretudo na primeira parte do jogo, quando atuou sem um centroavante de ofício.\nO Flamengo se vê pressionado a dar uma resposta, já que neste ano já perdeu a Supercopa do Brasil.\nAs coisas estavam estão esquisitas que o perfil oficial do Flamengo no X (ex-Twitter) foi alvo de hackers durante a partida.\nO jogo de volta será na próxima quinta-feira, no Maracanã, às 21h30. Antes, o Flamengo tem o jogo de ida das semifinais do Carioca, contra o Madureira, domingo, às 20h30.