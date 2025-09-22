Na reunião das tropas para buscar a classificação nas quartas de final da Libertadores, o Flamengo tenta recuperar o volante Jorginho visando ao duelo com o Estudiantes, na Argentina.\nO jogador não atua há quase um mês por causa de um problema muscular na coxa esquerda. E a ideia é completar o trabalho de recuperação para verificar se ele consegue viajar com a delegação.\nLeia também\n+Destaque na base, passagem pelo rival e relacionado às pressas: conheça Jean Carlos, meia do Goiás\n"Estamos trabalhando para recuperar ele para quinta-feira. Vamos ver se conseguimos ter a volta dele. É muito importante para a gente. Um líder fora e dentro do campo. Se recuperar, vai ajudar muito", admitiu o técnico do Flamengo, Filipe Luís.\nSem Jorginho, Saúl ganhou mais relevância como construtor de jogo no meio-campo. O retorno de Jorginho era esperado para antes, mas a recuperação se estendeu. E incluiu até o período da Data Fifa.