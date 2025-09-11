O técnico Filipe Luís contará, a partir desta quinta-feira (11), com todo os jogadores convocados por suas seleções na Data Fifa. Dos seis, apenas um não entrou em campo e a maioria teve grande minutagem e desgaste.\nO equatoriano Plata, por exemplo, participou dos dois jogos das Eliminatórias. Já os uruguaios Arrascaeta, Varela e Viña, e o brasileiro Samuel Lino atuaram em uma partida. O único que não entrou em campo foi o colombiano Carrascal.\nArrascaeta e Varela foram titulares e grandes destaques na vitória por 3 a 0 sobre o Peru. O meia fez um golaço e participou de outro. No total, foram 72 minutos em campo. Já o lateral deu duas assistências e atuou os 96 minutos.\nVarela, porém, retornou ao Rio de Janeiro com uma pubalgia. Ele tem feito tratamento no Ninho do Urubu e se tornou dúvida para a partida deste domingo, contra o Juventude, em Caxias do Sul (RS), pelo Campeonato Brasileiro.