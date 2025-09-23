O Flamengo relacionou o volante Jorginho para o decisivo duelo contra o Estudiantes, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores, nesta quinta-feira (25), na Argentina. O desfalque fica por conta do atacante Michael.\nJorginho não atua há quase um mês por conta de um edema na coxa esquerda. Apesar dos exames não constatarem uma lesão mais grave, o jogador alegava dores e incômodo na região, e o departamento médico rubro-negro preferiu respeitar a individualidade do atleta.\nQuem também está na lista é Alex Sandro, outro que desfalcou o Flamengo no jogo de ida, na vitória por 2 a 1, no Maracanã. O lateral esquerdo, porém, já havia sido relacionado no empate em 1 a 1 com o Vasco, no domingo passado, pelo Campeonato Brasileiro. Ele, no entanto, ficou apenas no banco de reservas.\nO desfalque fica por conta de Michael. O atacante tem dores no tornozelo esquerdo e ficará no Rio de Janeiro se recuperando.