O Flamengo anunciou a renovação de contrato com o atacante Bruno Henrique até dezembro de 2027.\n'UMA HONRA ENORME SEGUIR POR MAIS UM ANO'\nO camisa 27 assinou o novo vínculo após o treino desta segunda-feira (4), no Ninho do Urubu. Ele estava na companhia da esposa, Gisellen, e dos filhos Lorenzo e Pietro. O contrato anterior terminava em dezembro deste ano.\nDiretor do Goiás pede voto de confiança após 4ª derrota na Série B: "Criar divisão não vai resolver"\n"Desde o primeiro convite, o Flamengo mexeu comigo. É uma honra enorme seguir por mais um ano. Cheguei com o objetivo de ajudar e vivi muito mais do que imaginava. A palavra é gratidão por tudo que construí aqui e pela extensão de contrato. Quero continuar dando alegria ao torcedor e a ajudar o clube a conquistar ainda mais", disse o jogador ao site oficial do Flamengo.