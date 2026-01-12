O Flamengo se acertou com Lucas Paquetá para o retorno do meia ao clube. Agora, o Rubro-negro negocia com West Ham, da Inglaterra, para a liberação do jogador.\nO QUE ACONTECEU\nPaquetá já manifestou ao clube inglês o desejo de retornar ao lugar que o revelou para o futebol. O West Ham, por sua vez, tem sondagens de outras equipes, mas a vontade do atleta pode pesar na negociação. A informação inicial foi dada pelo jornal inglês "The Guardian" e confirmada pelo UOL.\nJoão Vieira diz preferir atuar como segundo volante e valoriza estreia do Vila Nova\nO Flamengo, porém, precisará desembolsar um alto valor pela contratação de Paquetá. Ele tem contrato com o West Ham até dezembro de 2027.\nCria do Rubro-Negro, Paquetá está no futebol europeu desde a temporada 2018/2019. Neste período, ele defendeu o Milan, da Itália, o Lyon, da França, e o West Ham, clube que defende desde 2022.