Em campanha divulgada nas redes sociais, o Flamengo informou que pleiteará junto a Organização das Nações Unidas (ONU) de que seja reconhecido como a "primeira nação simbólico-cultural do planeta".\nA campanha foi divulgada pelo embaixador e ídolo Zico. Na gravação, ele aparece no gramado do Maracanã vestido de terno e gravata, num púlpito, tal qual um presidente da república.\nO Flamengo criou uma petição online onde os rubro-negros podem assinar o documento que será enviado ao órgão (peticao.flamengo.com.br). O Galinho de Quintino, em seu discurso, destaca os mais de 45 milhões de torcedores:\n"Hoje, estou aqui não apenas como ídolo do Flamengo, mas como porta-voz de uma identidade que vai muito além do esporte, a nação rubro-negra. E faço isso porque o Flamengo não é apenas um time de futebol ou uma potência esportiva, o Flamengo é uma nação. Se fôssemos um país, teríamos a 36ª maior população do mundo, somos mais de 45 milhões de pessoas unidas sob uma mesma bandeira, por uma mesma cultura e por um mesmo sentimento que atravessa as gerações", disse em seu início de discurso, complementando: