O Flamengo superou os desfalques e, em dia de visita de Jorge Jesus ao Maracanã, venceu o Coritiba. O triunfo por 3 a 0 foi construído com dois gols de Samuel Lino e um de Pedro -dois jogadores que estavam na lista ampliada de Ancelotti, mas não foram convocados pra Copa do Mundo.\nCom o resultado, o rubro-negro chega a 34 pontos. O líder Palmeiras, que tem 38, entra em campo no domingo (31), contra a Chapecoense. Vale lembrar que o time da Gávea ainda tem um jogo a cumprir, contra o Mirassol. O Coritiba, por outro lado, permanece com 26.\nA próxima rodada do Brasileiro será após o Mundial. O time da Gávea visita a Chape, enquanto o Coxa recebe o Palmeiras.\nVisita ilustre\nJorge Jesus marcou presença em um dos camarotes do Maracanã. De férias no Rio de Janeiro, o treinador português foi convidados pelo patriotas José Boto, diretor de futebol do Rubro-Negro, e Leonardo Jardim, treinador da equipe.