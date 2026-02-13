Com um desempenho abaixo neste início de temporada, o Flamengo pretende chegar na Recopa Sul-Americana com os índices já reajustados e próximos do ideal, principalmente nos quesitos técnico e tático. O Rubro-Negro encara o Lanús na próxima quinta-feira, no jogo de ida, em Buenos Aires (Argentina), e decide no Maracanã, na volta, dia 26.\nFLA SE REAPRESENTOU HÁ UM MÊS E ANTECIPOU RETORNO AOS GRAMADOS\nO elenco principal do Rubro-Negro completou um mês de retorno aos trabalhos nesta quinta-feira (12), algo que também dimensiona o pouco tempo de trabalho em 2026.\nVila Nova confirma jogo contra o Anápolis no Estádio Olímpico\nOs jogadores se reapresentaram em 12 de janeiro, quando deram início a pré-temporada no próprio CT Ninho do Urubu.\nO planejamento inicial apontava o primeiro jogo contra o São Paulo, dia 28 de janeiro, pelo Campeonato Brasileiro. Porém, os resultados ruins no Campeonato Carioca, com a equipe sub-20, fizeram com que a diretoria chegasse a um consenso com a comissão técnica para antecipar a estreia do elenco principal, algo que ocorreu sete dias antes, no clássico com o Vasco, onde o Flamengo venceu por 1 a 0, no Estadual.