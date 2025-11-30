Campeão da Libertadores após vencer o Palmeiras, neste sábado (29), o Flamengo não tem muito tempo para festejar a taça. O Rubro-Negro terá uma verdadeira saga de jogos decisivos pela frente na reta final da temporada de 2025.\nO elenco do Flamengo comemorou com sua torcida o título neste domingo (30), no Rio de Janeiro. Os jogadores desembarcaram nesta manhã na capital carioca e farão a festa com os torcedores pelas ruas da cidade.\nA saga das partidas decisivas começa nesta segunda-feira (1º). O elenco treinará e vai se preparar para o jogo contra o Ceará, na quarta-feira, no Maracanã, pela 37ª rodada do Brasileirão.\nO Flamengo será campeão da Série A se vencer o duelo. Caso empate ou perca, precisará contar com um tropeço do Palmeiras diante do Atlético-MG no mesmo dia, em Belo Horizonte. Se nada disso acontecer e o clube alviverde vencer, a decisão do título vai para a última rodada, no domingo (7).